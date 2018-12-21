"Арсенал мене не захищає, я борюся наодинці", – Грозний обурений позицією клубу щодо розширення УПЛ

Головний тренер Арсенала-Київ В'ячеслав Грозний може покинути столичний клуб через непорозуміння з керівництвом.

"Домовлявся з Пірічем особисто. Він у Хорватії. Повинен приїхати днями, ми з ним зустрінемося і вдвох обговорюємо цю ситуацію. Можливо, в телефонному режимі якісь питання обговоримо: такий варіант, формат теж можливий, і це нормально. Тим більше, у нас була домовленість, я ж не приховував.

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Так, я зробив висновок до кінця чемпіонату контракт. Але у нас була домовленість, що, коли закінчиться матч 8-го грудня, після 9-го числа ми сядемо, обговоримо все.

Я відразу говорив, що у мене є низка зарубіжних варіантів (перед тим, як йти в Арсенал), і вони можуть спрацювати взимку. Я відразу залишив за собою право одноосібного прийняття такого рішення. Дякую, що і Піріч, і Москаленко з розумінням до цього поставилися.

Звичайно, мене не влаштовує, що мій клуб мене не захищає. Я практично борюся наодинці. Виявляється, за 16 команд мій клуб не проголосував, хоча всі висловлювалися "за", – сказав Грозний телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, київський Арсенал чомусь не підтримав власну ініціативу щодо розширення української Прем'єр-ліги до 16 команд. Керманич "гармашів" В'ячеслав Грозний неодноразово гучно заявляв про необхідність збільшення команд в УПЛ.

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