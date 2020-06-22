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РЕАЛ СОСЬЄДАД - РЕАЛ МАДРИД ДЕСНА - ЗОРЯ АТАЛАНТА - САССУОЛО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Головні новини футболу 21 червня: Реал очолив Прімеру, Ліверпуль втратив очки, Зоря обіграла Десну в битві за бронзу

07:00 - Читать на русском
Головні новини футболу 21 червня: Реал очолив Прімеру, Ліверпуль втратив очки, Зоря обіграла Десну в битві за бронзу
Аталанта з Маліновським розбила суперника / ФК Аталанта

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 червня.

Україна

Зоря обіграла Десну у важливому матчі з точки зору боротьби за третє місце. Луганці наздогнали Динамо за кількістю набраних очок – відео голів та огляд зустрічі.

Тренерська відставка в УПЛ. Львів залишився без наставника – Єгіше Мелікян покинув команду, яка посідає передостаннє місце в чемпіонаті.

Віталій Миколенко потрапив у поле зору Наполі. Щоправда, українець є лише альтернативним варіантом для володаря Кубка Італії.

Збірна України дізналася розклад матчів у Лізі націй – УЄФА затвердив календар змагань.

Топ-матчі дня

Челсі здобув вольову перемогу над Астон Віллою та закріпився в зоні ЛЧ. А от Ліверпуль не зумів переграти Евертон – команда Клоппа втретє в сезоні втратила очки та змушена зачекати з оформленням чемпіонства.

Реал переміг Реал Сосьєдад та очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. Команда Зідана випереджає Барселону завдяки кращим додатковим показникам.

До слова, не обійшлося без відставки і в Іспанії – Бетіс звільнив головного тренера.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський зіграв вперше за майже 4 місяці. Його Аталанта розтрощила Сассуоло, а півзахисник збірної України вийшов у другому таймі.

Роман Зозуля знову не забив, а Альбасете драматично втратив перемогу. Команду українського форварда очікує непроста боротьба за виживання.

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