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РЕАЛ СОСЬЕДАД - РЕАЛ МАДРИД ДЕСНА - ЗАРЯ АТАЛАНТА - САССУОЛО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Главные новости футбола 21 июня: Реал возглавил Примеру, Ливерпуль потерял очки, Заря обыграла Десну в битве за бронзу

07:00 - Читати українською
Главные новости футбола 21 июня: Реал возглавил Примеру, Ливерпуль потерял очки, Заря обыграла Десну в битве за бронзу
Аталанта с Малиновским разбила соперника / ФК Аталанта

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 июня.

Украина

Заря обыграла Десну в важном матче с точки зрения борьбы за третье место. Луганчане догнали Динамо по количеству набранных очков – видео голов и обзор встречи.

Тренерская отставка в УПЛ. Львов остался без наставника – Егише Меликян покинул команду, которая занимает предпоследнее место в чемпионате.

Виталий Миколенко попал в поле зрения Наполи. Правда, украинец является лишь альтернативным вариантом для обладателя Кубка Италии.

Сборная Украины узнала расписание матчей в Лиге наций – УЕФА утвердил календарь соревнований.

Топ-матчи дня

Челси одержал волевую победу над Астон Виллой и закрепился в зоне ЛЧ. А вот Ливерпуль не сумел переиграть Эвертон – команда Клоппа в третий раз в сезоне потеряла очки и вынуждена подождать с оформлением чемпионства.

Реал победил Реал Сосьедад и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Зидана опережает Барселону благодаря лучшим дополнительным показателям.

К слову, не обошлось без отставки и в Испании – Бетис уволил главного тренера.

Наши за рубежом

Руслан Малиновский сыграл впервые за почти 4 месяца. Его Аталанта разгромила Сассуоло, а полузащитник сборной Украины вышел во втором тайме.

Роман Зозуля снова не забил, а Альбасете драматично упустил победу. Команду украинского форварда ожидает непростая борьба за выживание.

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