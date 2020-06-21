Ліверпуль зіграв унічию з Евертоном – команда Клоппа втретє у сезоні втратила очки та відклала оформлення чемпіонства

Евертон приймав Ліверпуль у 30-му турі Прем'єр-ліги (0:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Евертон – Ліверпуль стартував о 21:00 за Києвом. Гру транслював телеканал Setanta Sports. Команда Юргена Клоппа впевнено очолювала турнірну таблицю, випереджаючи Манчестер Сіті на 22 очки за 9 турів до фінішу. Для оформлення першого за 30 років чемпіонського титулу Ліверпулю потрібно виграти ще 2 матчі. І це з урахуванням, що у попередніх 28-ми турах "червоні" лише двічі втратили очки.

Це вже третє дербі в сезоні 2019/20 – попередні два виграла команда Клоппа. Спершу в рамках АПЛ Ліверпуль розгромив Евертон з рахунком 5:2, а в Кубку Англії обмежився мінімальною звитягою 1:0. До слова, підопічні Карло Анчелотті на момент початку гри посідали 13 місце в чемпіонаті Англїі.

Челсі здобув вольову перемогу над Астон Віллою, Ньюкасл вдома розгромив Шеффілд Юнайтед: 30-й тур АПЛ, неділя

Юрген Клопп дещо здивував, залишивши в запасі Мохамеда Салаха. Замість єгиптянина з перших хвилин з'явився Такумі Мінаміно, в іншому склад Ліверпуля був доволі звичним.

Перший момент виник вже на 4-й хвилині біля воріт Аліссона. Рішарлісон увійшов у штрафний майданчик та з лівої пробив у дальній нижній кут. Голкіпер зачепив м'яч кінчиками пальців та врятував команду. Івобі увірвався у штрафний та готовий був завдати удару – арбітр зафіксував гру рукою та свиснув фол. Свій момент створив і Ліверпуль. Мінаміно, який вперше вийшов у старті в матчі АПЛ, з лінії штрафного не влучив у ближню дев'ятку. Знову японець обігрався з Мане та увірвався у штрафний – захисники вибили в останню мить.

Після цього гра відверто заспокоїлася, моментів абсолютно не було. Лише на 30-й хвилині Матіп пробив після подачі зі штрафного. Неточно. З таким же успіхом щастя спробував і Рішарлісон, але там ще й офсайд був. Мінаміно розігнав атаку Ліверпуля, яка завершилася неточною спробою тепер вже Фірміно. Щось сталося з прицілом у гравців обох команд – що не удар, то повз ворота.

Трент у фірмовому стилі пробив зі штрафного – м'яч летів у кут воріт, але надто слабко, тому Пікфорд нейтралізував загрозу. Тут же Мілнер отримав травму та не зміг продовжити гру. Замість капітана на останніх хвилинах тайму вийшов Джо Гомес. Зрештою, перша половина гри завершилася без голів та навіть без особливих моментів.

У перерві Клопп зробив ще одну заміну – замість Мінаміно з'явився Окслейд-Чемберлен. Фірміно та Кейта розіграли ефектну стінку, але удар гвінейця був неточним. Перший момент в другому таймі. Ліверпуль дещо додав – після удару ван Дейка вдало зіграв Пікфорд, а удар Трента зі штрафного заблокувала стінка. У "червоних" вийшли Вейналдум та Оріджі, а от Салах продовжував гріти лаву. Гра взагалі заспокоїлася – таке враження, що нічия влаштовувала обох суперників.

Евертон наче почув і створив неймовірний шанс на 80-й хвилині. Калвер-Льюїн пробив п'ятою, Аліссон відбив, а Девіс на добиванні влучив у стійку! Після подачі кутого Калвер-Льюїн з меж воротарського не влучив у ворота. Тут же Рішарлісон з близької відстані влучив у Аліссона. Неймовірна двохвилинка для "ірисок".

Наприкінці поєдинку на поле вийшов Бернард, а от Салах так і не з'явився. Ліверпуль лише втретє в чемпіонаті втратив очки, а не забив у другому матчі. У березні минулого року Евертон відібрав очки у команди Клоппа – та осічка в підсумку стала для них фатальною. Цього разу гандикап надто великий – чемпіонський титул є неминучим, але його оформлення відкладається.

Вест Хем – Вулверхемптон: неоднозначний камбек Ярмоленка зі звичним мінусом, провал "молотів" знову наближає виліт