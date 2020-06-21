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Мелікян офіційно покинув Львів

20:03 - Читать на русском
Мелікян офіційно покинув Львів
Єгіше Мелікян / фото: ФК Львів

Вірменський фахівець Єгіше Мелікян більше не є головним тренером ПФК Львів.

Єгіше Мелікян покинув посаду головного тренера професійного футбольного клубу Львів. Термін угоди між клубом та вірменським фахівцем завершився, а пролонговувати її не стали, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначимо, що з тієї ж причини разом із Мелікяном покинув розташування львівського клубу і весь тренерський штаб.

Нагадаємо, Єгіше Мелікян очолив "синьо-золотих левів" у жовтні 2019 року. Львів’яни посідають передостаннє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 22 пункти.

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Єгіше Єгіше Мелікян Головне Львів Львів
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