Мелікян офіційно покинув Львів

Вірменський фахівець Єгіше Мелікян більше не є головним тренером ПФК Львів.

Єгіше Мелікян покинув посаду головного тренера професійного футбольного клубу Львів. Термін угоди між клубом та вірменським фахівцем завершився, а пролонговувати її не стали, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначимо, що з тієї ж причини разом із Мелікяном покинув розташування львівського клубу і весь тренерський штаб.

Нагадаємо, Єгіше Мелікян очолив "синьо-золотих левів" у жовтні 2019 року. Львів’яни посідають передостаннє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 22 пункти.

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