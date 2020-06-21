Миколенко може перебратися в Італію – українця хоче топ-клуб, але є одна проблема

Захисник збірної України Віталій Миколенко потрапив на радари команди Дженнаро Гаттузо.

Тріумфатор цьогорічного Кубка Італії Наполі продовжує стежити за захисником Динамо Віталієм Миколенком, повідомляє видання AreaNapoli.it.

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За інформацією джерела, неаполітанський клуб розгляне можливість покупки лівого захисника лише за умови, якщо команду покинуть алжирець Фаузі Гулам або албанець Ельсейд Хюсай. При цьому Наполі шукає гравця на перспективу, а основним лівим захисником поки залишатиметься Маріу Руй. Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс готовий витратити на трансфер не більше 10 млн євро.

Серед основних бюджетних кандидатів, окрім Миколенка, називають також захисників – Константіноса Цімікаса (Олімпіакос), Міхала Карбовніка (Легія), Томаша Тавареша (Бенфіка). Серед дорожчих варіантів – Емерсон (Челсі) і Сеад Колашинац (Арсенал).

До слова, трансфер Миколенка оцінюється в 10-12 млн євро – це дорожче, ніж потенційний перехід Карбовніка, але дешевше, ніж підписання Цімікаса, за якого просять 20 млн євро.

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