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Бетіс офіційно звільнив Рубі

09:32 - Читать на русском
Бетіс офіційно звільнив Рубі
Рубі / Getty Images

Керівництво севільського Бетіса вказало на двері керманичу команди Рубі та його тренерському штабу.

50-річний фахівець і його асистенти залишились без роботи. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Бетіс подякував Рубі та його штабу за рік роботи на Беніто Вільямарін. Причиною звільнення стали незадовільні результати севільців. В останніх 10-ти турах Бетіс здобув лише одну перемогу та опустився на 14-те місце в турнірній таблиці. До кінця сезону роль ентренадора виконуватиме спортивний директор "зелено-білих" Алексіс Трухільо.

Рубі має в послужному списку роботу в низці іспанських команд. Найбільших успіхів він досягнув із Еспаньйолом, вивівши "папуг" до Ліги Європи за підсумками сезону 2018/19.

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Іспанія Бетіс Бетіс Алексіс Алексіс Трухільо Рубі
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