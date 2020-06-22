Реал Мадрид зі скандалом переміг Реал Сосьєдад – "вершкові" обійшли Барселону й очолили турнірну таблицю Ла Ліги

Матч 30-го туру Ла Ліги між Реал Сосьєдадом та мадридським Реалом завершився перемогою "королівського клубу", але не обійшовся без скандальних рішень арбітра.

Зінедін Зідан після побиття Валенсії провів ротацію складу, залишившис на банці Менді, Асенсіо та Азара, але кинувши у бій Вінісіуса, Марсело і навіть Хамеса Родрігеса. В разі перемоги його колектив очолив би турнірну таблицю Ла Ліги, тож права на помилку в мадридського Реала не було. Гостям потрібні були тільки три очки.

"Вершкові" активно розпочали поєдинок, накривши басків на чужій половині поля й вже на 2-й хвилині створивши перший момент – це Вальверде продерся на правий край штрафного й викотив пас в центр під удар Вінісіусу, однак Жуніор пробив повз ворота. Як виявилося, це був останній небезпечний епізод на найближчі півгодини. Сосьєдад вирівняв гру, і вболівальникам вдалося побачити всього по одному дуже поганому пострілу по воротах. Це більше нагадувало типовий матч Атлетіко, ніж битву за лідерство в Прімері.

"Королівський клуб" дещо активізувався лише в останній третині першого тайму. Так, на 33-й хвилині Вальверде розігнав контратаку з пасом на лівий край штрафного під удар Бензема, однак постріл Каріма парирував Реміро. На 35-й Каземіро пробив з дистанції, а на 42-й Вінісіус, продершись на лівий кут карного майданчика, прибрав захисника й потужно бахнув під поперечку – вийшло по центру, Реміро впорався. У Сосьєдада можна згадати хіба що дальній удар Ле Нормана після виносу з кутового, але це було катастрофічно слабко й неточно.

Перший тайм завершився нудно і без голів, однак другий одразу ж почався з веселого. Вже на 48-й хвилині Вінісіус увірвався на лівий край штрафного й пробив – удар заблокували, але арбітр свиснув пенальті за підніжку від Льоренте. Оцінити на повторах ступінь серйозності контакту важко, але це вже не мало значення – Рамос реалізував "11-метровий".

За кілька хвилин Рамос зіткнувся з Ісаком, покинув поле, повернувся, походив і показав, що потрібна заміна. Вона сталася на 60-й хвилині – до того часу моментів не виникало, але потім почалася жара. Так, на 64-й Кроос потужно вистрілив із середньої дистанції, змусивши Реміро парирувати перед собою, а Сосьєдад на 68-й відповів несподіваним голом – це Янузай потужно вистрілив з-за меж штрафного в правий кут.

Все б нічого, але взяття воріт скасували через пасивний офсайд, який не давав Куртуа побачити удар. Принаймні, так думав арбітр, але це дуже суперечливо.

Мадридці швидко зрозуміли, чим пахнуть такі справи, і тому швидко забили другий. На 71-й хвилині Бензема прийняв подачу з правого краю штрафного на дальню стійку, обробивши її плечем, а потім втік від двох захисників на ривку, пробивши у протихід Реміро – 0:2! Баски апелювали до гри рукою, але навряд чи вона там була.

Моментів у грі після цього голу не виникало, однак Сосьєдад нездавався й ліз уперед навіть ціною розкриття зон для контратак Реала. Зрештою, господарі добилися свого на 84-й хвилині, коли Меріно прийняв діагональ Лопеса на лівий край штрафного й потужно пробив під поперечину другим дотиком – 1:2! Втім, розвинути успіх баскам не вдалося. Аж на 90+4-й хвилині їм вдалося налякати мадридців ударом головою повз праву стійку у виконанні Елустондо, однак це був єдиний момент Сосьєдада наприкінці зустрічі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Мадрида.

Таким чином, Реал набрав 65 залікових балів, порівнявшись очками з Барселоною й обійшовши каталонців завдяки кращій статистиці особистих зустрічей. Мадридці очолюють Ла Лігу, а Сосьєдад, залишившись з 47 пунктами, тримається на восьмій сходинці.