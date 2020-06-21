Десна – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Десна мінімально поступилась Зорі в рамках 27-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Десна – Зоря на Футбол 24.

Зоря швидко вийшла вперед в рахунку – після класної комбінації та передачі Юрченка п'яткою Кочергін переправив м'яч у ворота. В другій половині луганці подвоїли перевагу – Михайліченко ударом зі штрафного прошив Паста. Вже в компенсований час Десна відіграла один м'яч – Чеберко сфолив у власному штрафному і побачив перед собою червону картку, а Фаворов реалізував пенальті.

Зоря на виїзді впевнено перемогла Десну у битві за третє місце – луганці наздогнали Динамо в таблиці

Таким чином, Зоря має в своєму активі 52 очки, та зрівнялась з Динамо (кияни мають матч у запасі). Десна йде четвертою з 49 пунктами в активі.