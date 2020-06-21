УЄФА офіційно затвердив календар Ліги націй – розклад матчів збірної України

Збірна України дізналась розклад своїх поєдинків у розіграші Ліги націй.
Збірна України розпочне Лігу націй-2020 матчем проти збірної Швейцарії вже 3 вересня. Повний перелік матчів можна переглянути на офіційному сайті УЄФА.
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3 вересня
Україна – Швейцарія – початок о 21:45.
6 вересня
Іспанія – Україна – початок о 21:45.
10 жовтня
Україна – Німеччина – початок о 21:45.
13 жовтня
Україна – Іспанія – початок о 21:45.
13 листопада
Німеччина – Україна – початок о 21:45.
16 листопада
Швейцарія – Україна – початок о 21:45.
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