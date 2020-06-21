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УЄФА офіційно затвердив календар Ліги націй – розклад матчів збірної України

18:04 - Читать на русском
УЄФА офіційно затвердив календар Ліги націй – розклад матчів збірної України
Гравці збірної України / УАФ

Збірна України дізналась розклад своїх поєдинків у розіграші Ліги націй.

Збірна України розпочне Лігу націй-2020 матчем проти збірної Швейцарії вже 3 вересня. Повний перелік матчів можна переглянути на офіційному сайті УЄФА.

Збірна України дізналася домашні стадіони для матчів Ліги націй, кваліфікації ЧС-2022 та спарингів – є кілька нових арен

3 вересня

Україна – Швейцарія – початок о 21:45.

6 вересня

Іспанія – Україна – початок о 21:45.

10 жовтня

Україна – Німеччина – початок о 21:45.

13 жовтня

Україна – Іспанія – початок о 21:45.

13 листопада

Німеччина – Україна – початок о 21:45.

16 листопада

Швейцарія – Україна – початок о 21:45.

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