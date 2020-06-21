Зозуля з Альбасете драматично не втримав перемогу в грі проти борця за вихід в еліту – українець знову один з найгірших

Альбасете Романа Зозулі не зміг продовжити свою переможну ходу в Сегунді.

Сегунда, 34 тур

Альбасете – Уеска – 2:2

Голи: Охеда, 21, 74 – Мір, 80 (пен.), 90+1

Після успіху проти Естремадури команда українця приймала Уеску, яка претендує на вихід в Прімеру. У Альбасете є власні цілі – відчайдушна боротьба за виживання. "Механічний сир" з перших секунд показав свою налаштованість на результат, а на 21 хвилині взагалі вийшов вперед зусиллями Охеди. Зозуля також мав напівмомент, але не влучив у ворота.

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Друга половина розвивалася за схожим сценарієм. Альбасете трохи більше часу приділяв обороні, не забуваючи про контратаки. Той-таки Охеда подвоїв перевагу господарів, і три очки здавалися майже гарантованими. Втім, Беніто вирішив додати напруги і "привіз" пенальті. На цьому катастрофа Альбасете не завершилась. Вже у компенсований час "джокер" Рафа Мір оформив дубль, врятувавши для своєї команди очко – 2:2.

Зозуля провів на полі 82 хвилини, вкотре отримавши одну з найгірших оцінок від SofaScore. Українець старався, нав'язував боротьбу, але гостроти відверто бракувало. Промах у першому таймі так і залишився його єдиним ударом за весь поєдинок, ще одним негативом стала жовта картка.

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