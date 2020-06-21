Ньюкасл вдома розгромив Шеффілд Юнайтед: 30-й тур АПЛ, неділя

Шеффілд Юнайтед на виїзді розгромно програв Ньюкаслу у рамках 30-го туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 30-й тур

Ньюкасл – Шеффілд Юнайтед – 3:0

Голи: Сен-Максімен, 55, Рітчі, 69, Жоелінтон, 78

Вилучення: Іган, 50 (друга жовта)

Астон Вілла – Челсі – початок о 18:15

Середняк турнірної таблиці Ньюкасл приймав Шеффілд Юнайтед. На 19-й Жоелінтон вийшов віч-на-віч із воротарем і вже приготувався пробити, але голкіпер у стрибку перехопив м'яч. Це був єдиний цікавий момент першої половини зустрічі.

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Зате у другому таймі ситуація на полі змінилась. На 50-й другу жовту отримав Джон Іган і гості залишились у меншості. Господарі одразу вирішили скористатись перевагою і на 55-й рахунок відкрив Аллен Сен-Максімен. Через помилку захисника, який не перехопив передачу від Рітчі, м'яч потрапив до Сен-Максімена і він пробив точнісінько під ближню штангу. На 69-й глядачів вразив Рітчі дальнім ударом під перекладину. А трохи згодом перевагу закріпив Жоелінтон, який замкнув ідеальну передачу від Альмірона. Гості намагались створювати моменти, але через те, що вони грали у меншості з цього нічого не виходило. Фінальний свисток зафіксував розгромну поразку Шеффілд Юнайтеда – 3:0. Внаслідок цієї перемоги Ньюкасл із 38-ма очками посідає 12-ту сходинку турнірної таблиці, а Шеффілд із 44-ма залишився на 7-му.

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