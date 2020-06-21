Зоря на виїзді впевнено перемогла Десну у битві за третє місце – луганці наздогнали Динамо в таблиці

Десна в матчі 27-го туру УПЛ проти Зорі зазнала гучного фіаско, програвши й серйозно нашкодивши власним шансам на срібло (1:2).

У Десни та Зорі рівність за очками, а відставання від Динамо становило три залікових бали. Таким чином, очна зустріч луганців та чернігівців приймала характер битви за лідерство в боротьбі за бронзу, а поразка означала б дуже вірогідний кінець гонитви за сріблом.

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У Віктора Скрипника перед матчем були солідні проблеми зі складом – під дискваліфікацію потрапили Цвек, Абу Ханна та Лєднєв, а гра у попередніх турах не вражала. Десна вважалася фаворитом, однак зі стартовим свистком ініціативу несподівано захопили саме "мужики". До п'ятої хвилини в активі гостей були вже два удари з меж штрафного повз каркас та кутовий, а не шостій Зоря відкрила рахунок зусиллями Кочергіна, який спіймав відскок від ноги Фаворова й розстріляв ворота Паста метрів з десяти. В цій атаці варто відзначити прохід Тимчика правим флангом повз трьох суперників та пас п'яткою від Юрченка.

Десна одразу огризнулася подачею з ударом головою у виконанні Коноплі, але цей момент до статистики не пішов через фол Юхима. Перший постріл чернігівців по воротах пройшов аж на 23-й хвилині, коли Філіппов замикав навіс зі штрафного – вийшло дуже слабко. Зоря до цього моменту розкатувала класні атаки через фланги, швидко повертала м'яч і завершувала контрвипади ударами, однак при цьому залишилась без Іванісені – Дмитро отримав пошкодження на рівному місці.

В останні десять хвилин підопічні Віктора Скрипника наблизились до другого голу максимально. На 36-й хвилині Пасту довелося виконати подвійний сейв, відбивши постріли Кабаєва в ближній кут та добивання Тимчика з офсайду. Після цього з близької дистанції пройшли удари Чеберка, Луньова й Михайліченка (неточні), а в компенсований час Громов метрів зі семи примудрився влучити у стійку. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги Зорі.

На другий тайм Олександр Рябоконь випустив Тотовицького й Тамма, при цьому перебудувавшись на гру в три захисники. Це ніяк не допомогло: Зоря продовжувала розкатувати швидкі атаки й вриватися у штрафний, що, зрештою, вилилось у фол проти Громова на 53-й хвилині в метрах 20-ти від воріт Паста. Гітченко отримав жовту, Романов призначив штрафний, а Михайліченко ударом під стінкою з рикошетом прошив голкіпера – 0:2! Це вже була серйозна заявка на перемогу.

В наступні двадцять хвилин Десна намагалася відігратися, однак жодного моменту, крім дальнього удару Тотовицького в руки Махарадзе, витиснути не вдалося. Зоря регулярно тікала в контратаки, однак перша небезпечна сталася аж на 73-й хвилині, коли Кабаєв увірвався на лівий край штрафного – в останню мить постріл Владислава накрив Конопля. На 80-й же Чеберко класною передачею запустив Громова на побачення з Пастом – Артем обійшов голкіпера по широкій дузі й викотив пас на Кабаєва, однак той до м'яча не встиг. До речі, на той момент у складі луганців сталася ще одна вимушена заміна – Махарадзе потягнув м'яз стегна, у ворота встав Васіль.

Десна могла скоротити відставання в рахунку на 82-й хвилині, коли Будківський пробив через себе метрів із шести після скидки від Коноплі – над поперечиною! Покарання за марнотратство ледь не прилетіло на 84-й після удару Кочергіна, який Паст відбив перед собою. Громов у боротьбі з Коноплею закотив м'яч у порожні ворота, але VAR помітив у Артема офсайд. Рахунок не змінився. Вже у компенсований час луганці ще й без Вернидуба залишились, якого після удару коліном в голову на ношах одразу відправили у швидку.

На останніх хвилинах творився хаос з купою фолів і жовтих карток, а Чеберко ще й другу жовту отримав. Зрештою, Десна заробила пенальті, який Фаворов реалізував аж на 90+8-й хвилині (при чотирьох доданих). Врятувати господарів це вже не могло – Зоря святкувала перемогу.

Тепер луганці мають в своєму активі 52 очки, бодай на добу порівнявшись з Динамо за набраними заліковими балами. Десна йде четвертою з 49 пунктами в активі.

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