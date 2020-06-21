Аталанта – Сассуоло: 3 голи забиті, 2 скасовані за 40 хвилин – Маліновський повертається, фантастичний футбол в Бергамо

Руслан Маліновський з Аталантою приймає Сассуоло в рамках 25 туру Серії А. Гра, якої чекали 4 місяці. Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Поєдинок, що мав відбутися 23 лютого, через пандемію коронавірусу COVID-19 грають аж 21 червня. Перший тур Серії А після майже 4-місячної перерви. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Сассуоло на "Футбол 24", стартував о 20:30. Бергамаски планували збільшити свою 3-очкову перевагу над Ромою Фонсеки в боротьбі за останнє місце, яке дає право грати в Лізі чемпіонів. Сассуоло застряг у середині таблиці з однаковою відстанню і до єврокубкових рядків, і до зони вильоту. До перерви команда Маліновського набрала вражаючу ходу – 7 матчів без поразок, в яких лише одна нічия, а решта перемоги. Руслан залишився в запасі, але має солідні шанси вийти на заміну.

Аталанта – Сассуоло: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський повертається до футболу

Сассуоло активніше розпочав. Бога двічі виривався на ударну позицію. В одному випадку пробив вище, в іншому – офсайд. Капуто змусив Голліні рятувати у виході сам на сам, і знову сумнівне положення поза грою. Аталанту просто розривають в перші 5 хвилин. Перший шанс у господарів створив Гомес на 13-й. Подачу Алехандро замикав Дуван Сапата, однак пробив плечем і над воротами. Колумбієць змарнував ще один момент, а команда Гасперіні все ж відкрила рахунок. Подача корнера, Кальдара скинув на Джімшиті, удар з кількох метрів. Це 10-й гол Аталанти з кутового – конкурентів у Серії А не видно.

Сапата з Гозенсом розібралися на лівому куті штрафного. М'яке накидання без проблем замкнув Гомес. Епізод перевірили на VAR. Головний арбітр глянув повтор і скасував взяття воріт. Виявилося, що Гозенс випадково зіграв рукою, коли снаряд відскочив йому від обличчя. Не біда. Аталанта знову забила після пасу німця, який головою скинув на Сапату. Дуван плечем закидав уже в порожні ворота. Колумбієць влучив у поперечину, Пашаліч добив на межі офсайду і гри рукою. Знову скасували гол. Однак вже на 37-й Бурабія під тиском атакувальних гравців Аталанти заштовхав м'яч у свої ворота.

Практично всі моменти на правому фланзі, де феєрить Госенс. Неймовірні 40 хвилин від партнерів Маліновського – 3 забиті голи, 2 скасовані. Конкуренти українця Пашаліч та Гомес також дуже круті у фазі підігравання та завершення. Сассуоло цілком міг забивати, і не раз. Берарді двічі змарнував виходи на воротаря, а потім не влучив метрів з 8. У захисті зона Госенса також страждає регулярно. Відсотків 90 моментів саме звідси. Голліні який раз виграв дуель сам на сам. А рахунок цілком міг бути 5:4 за перший тайм.