Головні новини футболу 21 березня: стартував відбір на Євро-2020, УЄФА покарав Роналду

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 21 березня.

Євро-2020

Стартувала кваліфікація на чемпіонат Європи-2020. В матчах першого ігрового дня Нідерланди розбили Білорусь, а Хорватія здобула важку перемогу над Азербайджаном. Віце-чемпіони світу поступались по ходу поєдинку, проте зуміли вирвати 3 очки.

Польща перемогла Австрію на виїзді. Єдиний гол забив нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек, а захисник Динамо Томаш Кендзьора став співавтором переможного взяття воріт. Бельгія завдала поразки збірній Росії, а Казахстан несподівано розгромив Шотландію.

Португалія – Україна

Збірна України свій похід на Євро-2020 розпочне матчем проти Португалії. Українці ще у середу прилетіли в Лісабон, а вчора наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко дав традиційну передматчеву прес-конференцію. Головний тренер відзначив неймовірну форму Кріштіану Роналду, але заявив, що Україна розраховує на очки у цій грі.

А от наставник португальців Фернанду Сантуш відверто заявив, що буде розчарований втратою очок у поєдинку з Україною, позаяк вважає свою команду фаворитом.

До слова, збірна України потрапила у топ-5 команд, які здатні "вистрілити" у відборі на Євро-2020 за версією авторитетного порталу.

Інші головні події

Олександр Зінченко отримає новий контракт від Манчестер Сіті. Українець, який останнім часом став основним у команді Хосепа Гвардіоли, може залишитись у команді ще на 5 років.

Кріштіану Роналду отримав покарання від УЄФА за провокативне святкування гола у ворота Атлетіко. Форвард міг отримати дискваліфікацію на чвертьфінал Ліги чемпіонів, проте відбувся лише солідним штрафом.

Руслан Ротань дебютував на посаді головного тренера молодіжної збірної України. Його підопічні у товариському матчі не зуміли дотиснути Естонію.