Португалія – Україна: передматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш відповів на питання журналістів перед поєдинком відбору на Євро-2020 проти України.

"Якщо ви подивитесь на рейтинг збірних, то побачите, що Україна і Сербія – це два серйозних суперники. Литву і Люксембург також не можна списувати з рахунків, в матчах з такими командами іноді виникають проблеми.

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У найближчих двох матчах нас чекають ігри з командами, які володіють прекрасними складами, але я вірю в своїх футболістів. Мої гравці повинні подарувати радість 50 тисячам вболівальникам, які прийдуть в цей день на стадіон.

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Ми добре підготувалися до матчу з Україною і знаємо про високий рівень цієї команди, але ми готові перемагати завтра. Якщо не виграємо – це буде великим розчаруванням для мене, адже ми фаворити гри і будемо грати вдома", – цитує Сантуша офіційний сайт Федерації футболу Португалії.