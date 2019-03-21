Євро-2020: Польща перемогла Австрію завдяки голу Пйонтека – Кендзьора став співавтором взяття воріт

В рамках першого туру відбору до Євро-2020 збірна Польщі здобула мінімальну перемогу над Австрією (0:1).

На матч між найсильнішими командами групи G у Відні тренер австрійців Франко Фода спробував модель у три захисники, в той час як його візаві Єжи Бженчек довірився більш-традиційній 4-4-2 – і справа у захисті він розмістив динамівця Томаша Кендзьору. Попереду він розпочав без Пйонтека, але з Міліком та Лєвандовскі, які за перший тайм нічим особливими так і не відзначились.

Старт зустрічі був повністю за австрійцями. Господарі високо пресингували, не випускаючи поляків за центр поля. На 8-й хвилині цей натиск вилився в потужний постріл Забітцера метрів з 20-ти, який парирував Щенсни, а на 14-й – у контратаку з прострілом Лайнера під удар Арнаутовічу, який в останній момент заблокував Беднарек. Втім, нічого більш гострого "орли" більше не створили.

Поляки в середині тайму вирівняли гру. Найбільш активним у складі гостей був Каміл Гросіцкі, який на 27-й хвилині втратив шикарну можливість відкрити рахунок – він пробив з-за меж карного майданчика у дальній нижній кут, але Ліндер у красивому стрибку врятував Австрію. Останні 15 хвилин пройшли у позиційній боротьбі з великою кількістю кутових, кілька з яких завершились слабенькими ударами головою у виконанні гостей.

По перерві гра особливо не змінилася. Австрійці захопили ініціативу та шукали шпарини в обороні "бяло-червоних", але найгостріші моменти відбувалися тільки після стандартів: так, на 49-й хвилині Арнаутовіч замкнув подачу ударом повз ближню дев'ятку, а на 55-й після непоганого розіграшу Забітцер вистрілив метрів з 20-ти – над поперечиною. З гри вдалося створити лише момент Арнаутовіча на 57-й, коли той прибрав Кендзьору та з дальньої дистанції пробив повз ворота. Крім того, на 62-й одну з австрійських контратак Лазаро завершив пострілом з лінії штрафного, однак м'яч пролетів поруч з ближньою стійкою.

Поляки не мали й таких епізодів, а крім того пошкодження отримав Пйотр Зєлінскі. Єжи Бженчек випустив на поле Кшиштофа Пйонтека – і справа пішла як слід. Вже на 62-й хвилині нападник Мілана класно зачепився за простріл та віддав передачу під заблокований удар, а на 64-й з лінії карного майданчика він блискуче скинув подачу на хід Гросіцкі – той впав біля воріт у боротьбі з Гріллічем, але арбітр відмовився ставити пенальті. Поляки явно перехопили ініціативу, хоча на 67-й хвилині могли пропустити після помилки Кендзьори. Він вдарив Лазаро перед штрафним, а Арнаутовіч зі стандарту пробив у сантиметрах від лівої дев'ятки.

Покарання за марнотратство та реабілітація Кендзьори сталися вже за дві хвилини. Після подачі з кутового та відскоку Томаш підхопив м'яч на правому краю штрафного та вистрілив по воротах; Ліндер парирував, але Пйонтек тут же добив – 0:1! Тут же поляки могли і подвоїти перевагу: на 73-й Глік завдав неточного удару з дистанції, а на 75-й Кшиштоф Пйонтек після розрізної передачі Роберта Лєвановскі вирвався віч-на-віч з голкіпером та пробив поруч із дальньою стійкою.

Надалі підопічні Бженчека продовжили домінування, але на 88-й хвилині вони ледь не втратили очки, пропустивши подачу на височенного Янко – на щастя для них, австрійський нападник головою пробив невлучно. Крім того, в компенсований час Щенсни парирував постріл Алаби.

Зрештою, матч завершився заслуженою перемогою поляків, які набрали три очки та разом з македонцями очолили групу G.