Португалія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на питання журналістів перед поєдинком першого туру відбору на Євро-2020 проти Португалії.

"У Києві залишилися два наших футболісти. У Коваленка проблеми зі здоров'ям, а Шепєлєва ми вирішили не брати на матчі з Португалією та Люксембургом, оскільки ми на цей збір викликали і футболістів з запасом, а саме на позиції Шепєлєва виступає багато виконавців з числа тих, хто зараз перебуває в таборі збірної.

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По-перше, збірна Португалії – це чинний чемпіон Європи. По-друге, це і без такого статусу дуже сильна команда. Що стосується Роналду, то це дійсно один з найкращих футболістів в історії, я дуже сильно його поважаю. А те, яку форму він показує в останніх матчах, змушує нас хвилюватися. Це не тільки чудовий гравець, це символ команди, його повернення в збірну Португалії значно її посилить.

Ми провели на цьому зборі ряд тренувань. Команда тренувалася дуже пристойно. У нас був один навантажувальний день, і футболісти відмінно відреагували на ці навантаження. Але найкращий тест – це завтрашній матч. Ми прекрасно розуміємо, що, граючи з такою командою, як збірна Португалії, ми витратимо дуже багато сил – доведеться постійно переміщатися. Але цього вимагає сучасний футбол, якщо ти хочеш залишатися на належному рівні.

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Тиск, перш за все, буде йти на португальську збірну, адже вона починає відбірковий цикл вдома, і над нею буде тяжіти результат. Ми розраховуємо на очки, це буде бонусом для нас. У нас є план на гру, наша команда підготовлена, так що ми повинні показати хороший футбол.

Жуніор Мораєс? Він давно живе в Україні, і за цей час зарекомендував себе як дуже хороший футболіст. Перш за все, це його рішення – прийняти українське громадянство. Після цього я став розглядати його як гравця національної збірної. А чи зіграє він з Португалією, побачите завтра. Зараз говорити про це немає сенсу", – передає слова Шевченка Dynamo.kiev.ua.