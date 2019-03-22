Главные новости футбола 21 марта: стартовал отбор на Евро-2020, УЕФА наказал Роналду

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 марта.

Евро-2020

Стартовала квалификация на чемпионат Европы-2020. В матчах первого игрового дня Нидерланды разбили Беларусь, а Хорватия одержала тяжелую победу над Азербайджаном. Вице-чемпионы мира уступали по ходу поединка, однако сумели вырвать 3 очка.

Польша победила Австрию на выезде. Единственный гол забил нападающий Милана Кшиштоф Пйонтек, а защитник Динамо Томаш Кендзёра стал соавтором победного взятия ворот. Бельгия нанесла поражение сборной России, а Казахстан неожиданно разгромил Шотландию.

Португалия – Украина

Сборная Украины свой поход на Евро-2020 начнет матчем против Португалии. Украинцы еще в среду прилетели в Лиссабон, а вчера наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко дал традиционную предматчевую пресс-конференцию. Главный тренер отметил невероятную форму Криштиану Роналду, но заявил, что Украина рассчитывает на очки в этой игре.

А вот наставник португальцев Фернанду Сантуш откровенно заявил, что будет разочарован потерей очков в поединке с Украиной, поскольку считает свою команду фаворитом.

К слову, сборная Украины попала в топ-5 команд, которые способны "выстрелить" в отборе на Евро-2020 по версии авторитетного портала.

Другие главные события

Александр Зинченко получит новый контракт от Манчестер Сити. Украинец, который в последнее время стал основным в команде Хосепа Гвардиолы, может остаться в команде еще на 5 лет.

Криштиану Роналду получил наказание от УЕФА за провокационное празднование гола в ворота Атлетико. Форвард мог получить дисквалификацию на четвертьфинал Лиги чемпионов, однако отделался только солидным штрафом.

Руслан Ротань дебютировал на посту главного тренера молодежной сборной Украины. Его подопечные в товарищеском матче не сумели дожать Эстонию.