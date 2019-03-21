Роналду отримав покарання від УЄФА за святкування хет-трику в матчі з Атлетіко

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду за непристойний жест, який він продемонстрував у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко (3:0).

Португальський нападник оштрафований на 20 тисяч євро. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, що Роналду після трьох голів у ворота "матрацників" продемонстрував, що має "великі яйця". Так він відповів керманичу Атлетіко Дієго Сімеоне, який подібним чином святкував забитий своїми підопічними м'яч у першій зустрічі команд.

Тоді УЄФА теж відкрив дисциплінарну справу й зрештою оштрафував аргентинського тренера на ті ж 20 тисяч, тому загрози дискваліфікації Роналду на матчі 1/4 фіналу ЛЧ фактично не було.