Казахстан – Шотландія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Казахстану розгромила шотландців у першому турі кваліфікації до Євро-2020. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Євро-2020, кваліфікація

Група I, 1-й тур

Казахстан – Шотландія – 3:0

Голи: Перцух, 6, Вороговський, 10, Зайнутдінов, 51

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Казахи шокували команду Алекса Макліша вже на старті матчу. Спочатку Перцух реалізував вихід віч-на-віч із кіпером, а потім Вороговський замкнув передачу Куата. Довершив розгром шотландців Зайнутдінов на старті другого тайму, коли класним ударом головою замкнув навіс із лівого флангу.