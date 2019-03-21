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Казахстан – Шотландія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

21:44 332 Читать на русском
Казахстан – Шотландія – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Казахстан – Шотландія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Казахстану розгромила шотландців у першому турі кваліфікації до Євро-2020. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

 

Євро-2020, кваліфікація

Група I, 1-й тур

Казахстан – Шотландія – 3:0

Голи: Перцух, 6, Вороговський, 10, Зайнутдінов, 51

Євро-2020: Казахстан сенсаційно розгромив Шотландію у першому турі відбору, Кіпр не помітив Сан-Маріно

Казахи шокували команду Алекса Макліша вже на старті матчу. Спочатку Перцух реалізував вихід віч-на-віч із кіпером, а потім Вороговський замкнув передачу Куата. Довершив розгром шотландців Зайнутдінов на старті другого тайму, коли класним ударом головою замкнув навіс із лівого флангу.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Євро-2020 Казахстан Казахстан Відеоновини Казахстан - Шотландія Шотландія Шотландія
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