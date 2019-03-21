Україна та ще 4 збірні, які можуть стати потенційним відкриттям кваліфікації Євро-2020

Авторитетний статистичний портал WhoScored включив збірну України у перелік андердогів, за якими варто спостерігати у відборі на Євро-2020. На думку ресурсу, команда Андрія Шевченка цілком може "вистрілити" у відборі на континентальний форум.

Сьогодні стартував відбір на Євро-2020 – боротьбу за путівку на чемпіонат у перший ігровий день розпочали 20 команд. Збірна України свій похід на континентальний форум розпочне 22 березня матчем проти національної команди Португалії, яка є чинним чемпіоном Європи.

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Авторитетний портал WhoScored склав свою версію національних команд, які здатні приємно здивувати вболівальників у відборі на Євро-2020. У цьому списку знайшлося місце і збірній України.

Група А – Косово

Косово потрапив у доволі складну групу з Чорногорією, Чехією, Болгарією та Англією. Лише родоначальники футболу можуть почуватись доволі спокійно, а решта команд вестимуть відчайдушну боротьбу на другу путівку на Євро.

Косово, який був суперником України у відборі на ЧС-2018, з тих пір суттєво зміцнів. У Лізі націй балканці не зазнали жодної поразки (різниця голів 15:2), а коефіцієнт на їхній вихід на чемпіонат Європи складає цілком пристойні 9.0.

Безумовно, збірна Косова здатна попсувати нерви будь-якому суперникові. Маючи у своєму складі таких гравців, як Арбер Зенелі, Валон Беріша та Мілот Рашіца, балканці навряд чи стануть хлопчиками для биття навіть у поєдинках проти Англії.

Група B – Україна

На думку WhoScored, фаворитами групи (принаймні, на папері) виглядають команди Португалії та Сербії. Проте Андрій Шевченко та його тренерський штаб не повинні боятись вказаних опонентів, адже у складі збірної України є чимало молодих та перспективних виконавців, які здатні заявити про себе вже у цьому відборі.

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Микола Матвієнко (22 роки), Віталій Миколенко (19), Віктор Циганков (21), Микита Бурда (23), Олександр Зінченко (22) – це майбутнє "синьо-жовтих". Саме ці гравці у майбутньому поведуть команду вперед, а серйозно заявити про себе обіцяють вже у поточному відбірковому турнірі.

Натуралізація Жуніора Мораєса, на думку порталу, також здатна допомогти Шевченку вирішити проблему у атакувальній ланці. Досвідчений форвард має все необхідне, щоб допомогти Україні кваліфікуватись на Євро-2020. Вихід "синьо-жовтих" на чемпіонат Європи оцінюється у пристойні 4.50.

Група D – Грузія

Суперниками кавказців стануть команди Данії, Гібралтару, Ірландії та Швейцарії. Як бачимо, ця група є однією із найрівніших у кваліфікації – яскраво вираженого фаворита тут немає. Непоступлива Грузія як мінімум чинитиме гідний опір всім опонентам, а як максимум – претендуватиме на пряму путівку на чемпіонат. Команда виграла свою групу в Лізі націй, при цьому здобула перемоги у 5-ти поєдинках, ще одного разу зігравши унічию.

За останній рік Грузія виграла 8 з 10-ти матчів – відмінний показник, який вартий поваги. Окремої уваги заслуговує і Георгій Чакветадзе – одноклубник Безуса, Яремчука та Пластуна у Генті. 19-річний футболіст своєю грою вже привернув увагу декількох іменитих клубів Європи.

Група G – Північна Македонія (донедавна – Македонія)

Ця балканська збірна також потрапила у доволі рівну групу – опонентами Північної Македонії стануть Польща, Ізраїль, Австрія, Латвія та Словенія. Польща – начебто фаворит, проте команда останнім часом відверто не вражає.

Тому у цій групі свій шанс може отримати кожна команда, зокрема, і Північна Македонія. Після солідного виступу в Лізі націй (5 перемог в 6-ти матчах) команда налаштована на успіх і в кваліфікації на чемпіонат Європи.

Півзахисник Палермо Александар Трайковскі шикарно відіграв у Лізі націй, привівши команду до перемоги в групі. Горан Пандев все ще забиває, а хавбек Леванте Еніс Барді, яким свого часу начебто цікавився Шахтар, також є одним з лідерів команди, що може приємно здивувати у поточному відборі.

Група J – Боснія та Герцеговина

Ще один представник Балкан потрапив у групу до Італії, Ліхтенштейну, Греції, Фінляндії та Вірменії. Едіну Джеко, Міралему П'янічу та компанії цілком до снаги поборотись за вихід на Євро.

Боснійці за підсумками Ліги націй кваліфікувались до найвищого дивізіону. Команда Роберта Просінечкі виглядає дуже серйозним опонентом, не знаючи гіркоти поразок вже у 9-ти матчах поспіль.

Хорватський тренер сформував кістяк команди, вагому роль у якій відіграє Тоні Шуніч – колишній захисник Зорі. Коефіцієнт на перемогу Боснії в групі – 5.50, що є дуже серйозним свідченням сили команди, яка протистоятиме збірній Італії.

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