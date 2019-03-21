Євро-2020: збірна Бельгії переграла Росію вдома

Збірна Бельгії впевнено перемогла росіян у матчі 1-го туру кваліфікації до Євро-2020. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Євро-2020, кваліфікація

Група I, 1-й тур

Бельгія – Росія – 3:1

Голи: Тілеманс, 15, Азар, 45 (пенальті), 88 – Черишев, 16

Вилучення: Головін, 90+1 (Р, друга жовта)

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Бельгійці потужно розпочали поєдинок і вже в перші хвилини дали зрозуміти, що роблять ставку на швидкий гол. Збірна Росії часто не могла вийти з власної половини поля, а в одному з епізодів навіть курйозно показала, як не треба виходити з-під пресингу. Зрештою, натиск "червоних дияволів" дав свої плоди на 15-й хвилині.

Азар і Кастань розіграли блискавичну контратаку та вивели на ударну позицію Тілеманса, а Юрі наблизився до лінії штрафного й низом відправив м'яч у кут воріт Гільєрме. У цей момент здалося, що росіянам буде непереливки на Руа Бодуен. Але вже за хвилину несподівано руку допомоги підопічним Черчесова протягнув Тібо Куртуа. Голкіпер Реала у власному штрафному майданчику вирішив продемонструвати дриблінг і втратив м'яч, а хавбек Валенсії Денис Черишев спокійно відправив м'яч у сітку – 1:1.

Бельгійці змушені були розпочати заново, але впродовж тривалого часу їм не вдавалося забити. Лише під завісу першої половини гри Жирков збив Азара в штрафному й Еден без проблем розвів воротаря та м'яч по різних кутах.

У другому таймі ролі команд не змінилися – Бельгія повністю контролювала гру, нагнітала ситуацію біля воріт суперника та намагалася забити ще, а Росія чекала на новий подарунок долі й спромоглася лише на 2 удари в бік воріт (1 – у площину). Наполегливість господарів була винагороджена наприкінці поєдинку: Мертенс прострілив із правого флангу, Батшуаї зупинив м'яч у районі воротарського майданчика, але не зміг пробити, та в потрібному місці опинився Азар і легко оформив дубль – 3:1.

Таким чином, Бельгія здобула важливу перемогу на старті відбору над головним конкурентом у боротьбі за вихід на Євро-2020 від групи I.