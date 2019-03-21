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Євро-2020, кваліфікація: Хорватія вирвала перемогу над Азербайджаном, Нідерланди розгромили Білорусь

21 березня 23:50 235 Читать на русском
Євро-2020, кваліфікація: Хорватія вирвала перемогу над Азербайджаном, Нідерланди розгромили Білорусь
Нідерланди розгромили Білорусь

Відбулися поєдинки 1-го туру відбору на Євро-2020 у групах С, Е та G, у яких обійшлося без гучних сенсацій. Звіти про матчі читайте на "Футбол 24".

 

Євро-2020. Кваліфікація, 1 тур

Група С

Нідерланди – Білорусь – 4:0

Голи: Депай, 1, 55 (пен), Вейналдум, 21, ван Дейк, 86

Північна Ірландія – Естонія – 2:0

Гол: Макгінн, 57, Девіс, 75 (пен)

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Нідерланди легко перемогли Білорусь. Рахунок відкрив Мемфіс Депай вже на 1-й хвилині гри. Через 20 хвилин Вейналдум подвоїв перевагу своєї команди. У другому таймі Депай з пенальті оформив дубль та довів рахунок до розгромного.

Цікавий епізод трапився за 20 хвилин до фінального свистка – Тете, який вийшов за заміну, вже через кілька секунд залишив поле через пошкодження. Замін у Рональда Кумана більше не було, тому "помаранчеві" догравали матч у меншості. При цьому забили ще й четвертий гол зусиллями ван Дейка.

В іншому матчі групи Північна Ірландія перемогла Естонію та разом з Нідерландами очолила групу.

Група Е

Хорватія – Азербайджан – 2:1

Голи: Барішіч, 44, Крамаріч, 79 – Шейдаєв, 19

Словаччина – Угорщина – 2:0

Голи: Дуда, 43, Руснак, 85

Хорватія вдома здобула важку перемогу над Азербайджаном. Рахунок красивим ударом відкрив Шейдаєв, проте ще до перерви віце-чемпіони світу відновили рівновагу зусиллями Барішіча. Під завісу матчу переможний гол забив Крамаріч.

В іншому поєдинку Словаччина здолала Угорщину. У складі гостей весь матч відіграв динамівець Тамаш Кадар.

Група G

Ізраїль – Словенія – 1:1

Гол: Захаві, 55 – Шпорар, 48

Північна Македонія – Латвія – 3:1

Голи: Аліоскі, 12, Ельмас, 29, 90+3 – Ісаєвс, 87

Вилучення: Циганікс, 90+2

Беньямін Вербіч вийшов у стартовому складі Словенії, яка на виїзді зіграла унічию з Ізраїлем. Хавбек Динамо відіграв майже весь матч, проте результативними діями не відзначився. У складі ізраїльтян на заміну вийшов півзахисник Шахтаря Манор Соломон.

В паралельному поєдинку Північна Македонія без проблем здолала Латвію.

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