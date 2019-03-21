Молодіжна збірна України в першому матчі Ротаня не змогла дотиснути Естонію

Збірна України U-21 зіграла внічию з Естонією в стартовому матчі на міжнародному турінірі в Белеку.

Antalya Cup 2019

Естонія U-21 – Україна U-21 – 0:0

Сьогоднішній матч став першим для Руслана Ротаня на посаді головного тренера молодіжної збірної України.

Перший тайм звітного поєдинку пройшов в обопільній боротьбі. Команди боялися ризикувати і закономірно пішли на перерву без забитих м'ячів.

Гравці молодіжної збірної України поділились очікуваннями від відбіркової групи до Євро-2021

В другому таймі українці взяли ініціативу в свої руки. Команда Ротаня володіла територіальною перевагою і регулярно створювала небезпечні моменти. Естонці більше діяли на контратах, а гострота біля воріт нашої збірної виникала переважно після стандартів.

"Синьо-жовті" були близькими до того, щоб відкрити рахунок на 74-й хвилині. Після удару зі штрафного голкіпер естонців відбив м'яч перед собо, але зумів врятувати свою команду після добивання.

Останні хвилини матчу наша збірна провела поблизу воріт суперника і створила достатньо нагод для взяття воріт, але вирвати перемогу українці так і не змогли.

Ротань прокоментував підготовку до відбіркової групи на Євро-2021

Нагадаємо, что цей збір є одним з турнір підготовки команд до офіційних змагань. У відбірковому етапі до Євро-2021 українці стартують 6 вересня матчем з однолітками із Фінляндії.