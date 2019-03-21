Зінченко та Сане отримають нові контракти від Манчестер Сіті, – ЗМІ

Англійський Манчестер Сіті розпочав перемовини з Олександром Зінченком та Лероєм Сане щодо продовження чинних угод гравців із "містянами".

Обидва гравці отримали пропозиції продовжити контракти на тривалий термін, повідомляє Man City Square.

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У клубі задоволені рівнем гри Зінченка та Сане, тому пропонують їм нові 5-річні угоди. Зокрема, українець, який влітку відмовився від переходу до Вулверхемптона, в нинішньому сезоні поступово став гравцем основи Сіті та наразі є головною опцією Хосепа Гвардіоли на лівому фланзі оборони.

Німецький вінгер теж повернув свою найкращу форму, хоча на старті сезону програвав конкуренцію за місце в основі. Нині головною перепоною для перепідписання контракту є лише сума різноманітних бонусів.