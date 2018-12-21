Головні новини футболу 20 грудня: в УПЛ гратимуть 12 команд, збірна України завершила 2018 рік в топ-30 рейтингу ФІФА

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 20 грудня.

Україна

У Києві відбулось голосування, предметом якого було розширення УПЛ до 16 команд. Втім, рішення не було підтримано, таким чином у вищому дивізіоні чемпіонату України продовжить грати 12 команд. До слова, за збільшення кількості учасників проголосували лише Динамо, Карпати та Чорноморець.

Президент УПЛ Томас Грімм визнав, що наразі передчасно говорити про розширення Прем'єр-ліги. Також клуби наразі не підтримали пропозицію Андрія Шевченка перенести 22 тур УПЛ через поєдинок збірної України проти Португалії.

Тренер Олімпіка Руслан Ротань може очолити молодіжну збірну України – президент клубу Владислав Гельзін вже прокоментував дану інформацію.

Трансфери

Динамо отримало конкурента у боротьбі за нападника Байо. Словацька Дунайска, за яку виступає гравець, оцінила його у 3,5 млн євро. Також генеральний директор Динамо заявив, що Віктор Циганков залишиться у Києві до літа. Тим часом капітан Шахтаря Тайсон зацікавив Інтер.

Барселона здійснила перший зимовий трансфер. Ряди каталонців поповнив центральний захисник Валенсії Джейсон Мурільйо, який перейшов на правах оренди. Цікаво, що з 2014 року Барселона вже витратила більше 100 млн євро лише на захисників.

Революційний трансфер готує Баварія – мюнхенці готові побити одразу кілька рекордів.

Інші топ-події

УЄФА назвав найкрасивіший гол групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19 – його автором став гравець Барселони Іван Ракітіч.

Український наставник Віктор Скрипник став найкращим тренером року в Латвії. Нагадаємо, Рига під керівництвом українця здобула Кубок країни та стала чемпіоном.

Збірна України завершила 2018 рік у топ-30 рейтингу ФІФА. Підопічні Андрія Шевченка посідають 28 місце.