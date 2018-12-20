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В УПЛ залишиться 12 команд – рішення клубів

12:47 1546 Читать на русском
В УПЛ залишиться 12 команд – рішення клубів
В УПЛ залишиться 12 команд – рішення клубів

Формат УПЛ з 12 командами поки залишиться незмінним.

У Києві відбулося голосування стосовно розширення формату УПЛ до 16 команд.

Україна зберегла своє місце в оновленому рейтингу ФІФА

Більшість клубів проголосували за збереження формату з 12 команд, повідомляє FootballHub.

За 16 команд проголосували Динамо, Карпати та Чорноморець.

Теги
формат УПЛ УПЛ
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