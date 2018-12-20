Україна зберегла своє місце в оновленому рейтингу ФІФА

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Циганков залишиться в Динамо до червня – Хацкевич попросив не продавати футболіста
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Кіліану Мбаппе – 20. Він вже один з найкращих у сучасному футболі: чемпіон світу, 200 мільйонів і особисті нагородиФранція — 11:17 525
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Коноплянка змарнував фантастичний шанс вирвати для Шальке нічию – його потролив клуб і розкритикували вболівальникиНімеччина — 19 груд 4140
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Сульшер в МЮ: чого чекати від тренера, який досяг успіху з резервом "дияволів" і в Норвегії, але провалився в АПЛАнглія — 19 груд 2514
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