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Україна зберегла своє місце в оновленому рейтингу ФІФА

12:21 468 Читать на русском
Україна зберегла своє місце в оновленому рейтингу ФІФА
Україна зберегла своє місце в оновленому рейтингу ФІФА

Україна залишилася на 28 місці в оновленому рейтингу ФІФА.

ФІФА опублікував оновлений рейтинг національних команд.

Чому і з якого місця Україна вийде на Євро-2020 – оцінюємо результати жеребкування кваліфікації

Збірна України залишилася на 28 місці. Позаду нас розташувалася Сербія, з якою підопічні Шевченка зіграють на стадії групового етапу відбору на Євро-2020.

У топ-5 без змін: Бельгія очолює таблицю, Франція відстає на 1 бал, Бразилія, Хорватія та Англія розташувалися позаду них.

До речі, ще один суперник України на відборі на Євро-2020 Португалія наразі перебуває на 6 місці.

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