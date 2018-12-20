Скрипник став найкращим тренером року в Латвії

Головний тренер Риги Віктор Скрипник був визнаний найкращим тренером 2018 року в Латвії.

Федерація футболу Латвії визнала Віктора Скрипника найкращим тренером чемпіонату в 2018 році, повідомляє Kicker.

Скрипник не проти очолити російський клуб

Українець очолив Ригу 5 липня, і з тих пір команда впевнено вирвалась на 1 сходинку, на якій і завершила сезон, випередивши найближчого конкурента на 9 очок.

Раніше була інформація, що Скрипник може очолити один з російських клубів.

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