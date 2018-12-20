Баварія організовує головний трансфер січня: новий лідер оборони, рекорди для двох клубів, а Реал і МЮ – з носом

Французький захисник Атлетіко Лука Ернандес може в січні перейти за солідну суму в Баварію. Розповідаємо все, що відомо про потенційно головний трансфер зими-2019.

Авторитетне іспанське видання Marca повідомило, що Лука на початку січня стане гравцем Баварії. Мюнхенці активують клаусулу, прописану в контракті футболіста та заплатять за нього Атлетіко 80 мільйонів євро.

Раніше головним претендентом на Ернандеса був Реал, який двічі намагався його переманити, однак Дієго Сімеоне переконав француза залишитися в Атлетіко. До того ж, сам захисник має особливі почуття до "матрасників", адже є вихованцем клубу.

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Влітку 22-річний футболіст підписав з Атлетіко новий контракт – до 2024 року. Манчестер Юнайтед готовий був його викупити, але після роздумів Лука вирішив залишитися в Мадриді. Втім, Kicker повідомляє, що тепер гравець хоче покинути Мадрид.

На плани Ернандеса серйозно вплинула Баварія. Німецький гранд привабив Луку перспективним спортивним проектом, де йому відведена роль лідера захисту команди. Також "ротен" підготували французу особливий грошовий бонус, який спонукав піти з рідного Атлетіко.

Лука грає і в центрі оборони, і на лівому фланзі. Поки що не відомо, як Баварія збирається його використовувати, але такий мікс є дуже корисним – лівий фулбек Алаба не має конкурента (Рафінья влітку піде). А от в центрі захисту за підбором виконавців у рекордмайстера все в порядку. Нехай Боатенг незабаром піде, а майбутнє Хуммельса туманне, але є Ніклас Зюле, авторитетні джерела повідомляли про закритий трансфер Бенжамена Павара.

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Що відомо точно – цей перехід вдвічі поб'є попередній трансферний рекорд Баварії. Досі найдорожчим придбанням був Корентен Толіссо – 41,5 млн євро.

Для Атлетіко такий трансфер також стане грандіозним рекордом. Найдорожчий продаж мадридців – Фалькао в Монако за 43 млн євро.

Продаж Ернандеса дасть змогу Атлетіко трішки збалансувати зарплатну відомість, яка майже досягла встановленого максимуму в 293 мільйони євро. Зекономлені 4 млн зарплати француза будуть дуже корисними, хоча команда, безсумнівно, втратить на полі значно більше.

Атлетіко зробив офіційну заяву, де повідомив, що гравець заперечує угоду з Баварією та не планує змінювати прописку. Між клубами існують дружні відносини, а розмова офіційних представників завершилася тим, що мюнхенці спростували наявність узгодженого трансферу. Президент Атлетіко Енріке Сересо заявив, що "нічого не чув про пропозицію Баварії, а Ернандес залишається гравцем мадридського клубу".

Втім, інтерес від Баварії точно існує. Карл-Хайнц Румменігге втік від прямої відповіді: "Давайте зачекаємо. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Наразі ми вирішуємо, як будемо діяти в січні. Ще нічого не вирішено".

Хасан Саліхаміджич, який за чутками працює над трансфером, також без конкретики: "Коли буде інформація, ми її проанонсуємо, але зараз я не маю, що повідомити. Він хороший гравець, чемпіон світу, однак нема, про що більше говорити. Все інше – спекуляції".