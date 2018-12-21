Гельзін оцінив можливість переходу Ротаня на посаду тренера збірної України U-21

Президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів, що може відпустити Руслана Ротаня, якщо йому запропонують посаду тренера у молодіжній збірній України.

"Якщо у Руслана з'явиться така можливість, очолити молодіжну збірну України, то ми проведемо переговори, якщо ця інформація є достовірною. Він сам стільки матчів відіграв за національну команду.

Ротань може очолити збірну України U-21

Звичайно, дуже шкода, якщо так станеться, але ми не можемо заважати кар'єрному росту хлопця, який може показати себе в найкращі моменти. Нам було б приємно, якби він у нас попрацював, тому що у нас формується нова команда і Шевчук з Ротанем один одного дуже доповнюють.

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Буде дуже важке розставання", – прокоментував Гельзін можливість переходу Ротаня на посаду тренера збірної України U-21 у ефірі телеканалу "Футбол 1".