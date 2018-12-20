Циганков залишиться в Динамо до червня – Хацкевич попросив не продавати футболіста

Генеральний директор київського Динамо Резо Чохонелідзе прокоментував чутки про можливий трансфер Віктора Циганкова.

"Інтерес Роми? У понеділок я був у Ньйоні на жеребкуванні, де зустрівся з Темпестілі й Тотті, але вони нічого мені не говорили і не питали про це.

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Я знайомий також і з Мончі, але нічого такого не чув. Наш тренер сказав мені, що він покладається на Циганкова, і попросив, щоб футболіст залишився в команді до червня", – сказав Чохонелідзе порталу 1927.kiev.ua.

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