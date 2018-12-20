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Тайсон може перейти в Інтер, у підписанні гравця зацікавлений Спаллетті

17:51 721 Читать на русском
Тайсон може перейти в Інтер, у підписанні гравця зацікавлений Спаллетті
Тайсон / Шахтар

Капітан Шахтаря Тайсон може продовжити кар’єру в міланському Інтері.

Як повідомляє видання FootBoom, гра капітана "гірників" Тайсона імпонує наставнику міланського Інтера Лучано Спаллетті, саме тренер хотів би бачити бразильця у своїй команді.

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Крім того повідомляється, що італійський клуб готовий витрачати кошти на підсилення складу і розуміє, що Тайсон – надважливий гравець для Шахтаря, який коштуватиме кілька десятків мільйонів євро.

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Щоправда, Інтер в останніх матчах не демонструє необхідних результатів. Команда Спаллетті перемогла лише одного разу в останніх 5 матчах і вилетіла з Ліги чемпіонів, тому наставник знаходиться під загрозою звільнення.

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