"Хороший результат. Але в ігровому плані ми могли б виступити краще. Нашим найкращим відрізком гри був початок другого тайму, але саме тоді Баварія забила нам два м'ячі. Баварія дуже небезпечна. Вона показала найкращу версію себе, а ми ні.

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У першому таймі ми оборонялися з невеликою інтенсивністю. Ми дозволили супернику занадто багато. Ми почали чинити Баварії опір лише тоді, коли вона повела в рахунку. Склалося враження, що до цього моменту нам було комфортно. Насправді ж нам не вистачало інтенсивності, ми програли багато дуелей.

Гру ми завершили добре. Нічия справедлива", – цитує AS Анчелотті.

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