Барселона у пошуках "нового Пуйоля" витратила більше 100 млн євро – половини з тих гравців вже немає в клубі

Підписання Джейсона Мурільйо стало для Барселони вже сьомим трансфером центрального захисника з 2014 року. При цьому каталонці з того часу витратили достатньо серйозну суму.

Буквально кілька годин тому Барселона здійснила перший зимовий трансфер. На правах оренди склад "блаугранас" поповнив захисник Валенсії Джейсон Мурільйо. Оренда колумбійця розрахована до літа та обійдеться каталонцям у 2 млн євро, а потенційний викуп – у 25 млн.

Мурільйо став вже 7-м новим центрбеком у команді з моменту завершення кар'єри Карлесом Пуйолем – легендарний капітан Барселони повісив бутси на цвях у 2014 році, повідомляє Mundo Deportivo.

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З того часу Барселона підписала Томаса Вермалена (19 млн євро), Жеремі Матьє (20 млн) , Самюеля Умтіті (25 млн), Марлона (5 млн), Єррі Міну (11 млн), Клемана Лангле (37 млн) і от тепер Мурійльо. Таким чином каталонці в пошуках заміни Пуйолю виклали вже 119 млн євро.

З вказаних гравців найкраще на Камп Ноу прижились Умтіті (коли не травмований) та Лангле, який прийшов влітку із Севільї, проте і цей француз також періодично вилітає через пошкодження. Міни, Матьє та Марлона вже немає у клубі – вони виступають за Спортінг, Евертон та Сассуоло відповідно.