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Барселона офіційно орендувала Мурільйо

21:36 2180 Читать на русском
Барселона офіційно орендувала Мурільйо
Джейсон Мурільйо / Барселона

Барселона орендувала у Валенсії Джейсона Мурільйо.

Каталонський клуб підписав центрального захисника Валенсії Джейсона Мурільйо на правах оренди до кінця поточного сезону. Крім того, Барселона матиме право викупити футболіста за 25 мільйонів євро.

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Офіційний сайт каталонського гранду повідомляє, що презентація футболіста відбудеться через тиждень, 27 грудня. Раніше Мурільйо виступав за Інтер, Гранаду та Лас-Пальмас.

В поточному сезоні через травми Мурільйо провів лише 1 матч в Прімері. Нагадаємо, зі схожими проблемами зіткнувся і основний захисник Барселони Самюель Умтіті, через травми якого "блаугранас" і підписали колумбійського центрбека.

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