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Грімм: Ми прагнемо прийти до формату із 16-ма клубами, але не на цю мить

20:03 489 Читать на русском
Грімм: Ми прагнемо прийти до формату із 16-ма клубами, але не на цю мить
Томас Грімм / Фото: соцмережі

Президент УПЛ Томас Грімм прокоментував рішення клубів не розширювати чемпіонат України.

"Можна привітати учасників зборів з тим, що вони нарешті ухвалили рішення стосовно кількості команд в УПЛ. Я згоден з тим, що зараз не найкращий час розширювати лігу. Звісно, ми прагнемо прийти до формату із шістнадцятьма командами, але не на цю мить.

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Аби говорити про 16 клубів у чемпіонаті, треба вирішити фінансові питання, а також питання інфраструктури, спортивної конкуренції. Адже ми маємо дбати про рівень чемпіонату, про цікавість матчів для глядачів, про команди, які представлятимуть Україну в єврокубках", – цитує Грімма сайт телеканалів "Футбол 1/2".

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Теги
формат УПЛ УПЛ Томас Грімм
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