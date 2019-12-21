Головні новини футболу 20 грудня: Бєсєдін у допінговому скандалі, Арсенала призначив тренера, Хацкевич поїхав у Росію

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 грудня.

Україна

Форвард Динамо та збірної України Артем Бєсєдін підозрюється у вживанні допінгу. Київський клуб одразу відреагував на звинувачення.

Шахтар заробив кругленьку суму за участь у Лізі чемпіонів. Опубліковано фінансовий рейтинг усіх команд турніру.

Футбол 24 підготував для вас відверте інтерв’ю з екс-гравцем Динамо, який поїхав завершувати свою кар’єру у Росію.

Європа

Помічник Гвардіоли очолив лондонський Арсенал. Новоспечний наставник прокоментував своє призначення.

Екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич працевлаштувався у другому дивізіоні Росії.

Форвард ПСЖ Неймар вперше у кар’єрі впав у ціні.

Українці за кордоном

Роман Зозуля звернувся до всіх українців після нацистського скандалу в Іспанії.

Воротар Реала Андрій Лунін втратив у ціні. Також змінилась ціна на українців у другому дивізіоні Іспанії.

На десерт Футбол 24 зібрав для вас топ-5 матчів євровікенду, де Маліновський приймає Мілан, Моурінью проти своїх, історичний фінал Ліверпуля та друге Класіко Зідана.