Головні новини футболу 20 грудня: Бєсєдін у допінговому скандалі, Арсенала призначив тренера, Хацкевич поїхав у Росію

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 грудня.
Україна
Форвард Динамо та збірної України Артем Бєсєдін підозрюється у вживанні допінгу. Київський клуб одразу відреагував на звинувачення.
Шахтар заробив кругленьку суму за участь у Лізі чемпіонів. Опубліковано фінансовий рейтинг усіх команд турніру.
Футбол 24 підготував для вас відверте інтерв’ю з екс-гравцем Динамо, який поїхав завершувати свою кар’єру у Росію.
Європа
Помічник Гвардіоли очолив лондонський Арсенал. Новоспечний наставник прокоментував своє призначення.
Екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич працевлаштувався у другому дивізіоні Росії.
Форвард ПСЖ Неймар вперше у кар’єрі впав у ціні.
Українці за кордоном
Роман Зозуля звернувся до всіх українців після нацистського скандалу в Іспанії.
Воротар Реала Андрій Лунін втратив у ціні. Також змінилась ціна на українців у другому дивізіоні Іспанії.
На десерт Футбол 24 зібрав для вас топ-5 матчів євровікенду, де Маліновський приймає Мілан, Моурінью проти своїх, історичний фінал Ліверпуля та друге Класіко Зідана.