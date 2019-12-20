Шахтар посів 17-те місце за прибутком у Лізі чемпіонів – фінансовий рейтинг команд турніру

Шахтар непогано збагатився за груповий етап Ліги чемпіонів, але на тлі іменитіших суперників – ця сума виглядає скромно.

Донецький клуб заробив за участь у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів 44,2 млн євро, повідомляє авторитетний портал Swiss Ramble.

Динамо отримало від УЄФА пристойну суму за сезон Ліги Європи 2018/19, Шахтар – менше 1 млн євро

Лідером за фінансовими здобутками у найпрестижнішому клубному турнірі є Баварія, яка додала у свій бюджет 82 млн євро. На другій сходинці розташувалась Барселона (81 млн), а замикає трійку "підприємців" Ювентус (80 млн).

Нагадаємо, Шахтар посів третю сходинку в групі ЛЧ з Манчстер Сіті, Аталантою та загребським Динамо. Такий результат дозволив підопічним Луїша Каштру зіграти у плей-офф Ліги Європи, де першим бар'єром "гірників" буде Бенфіка.

Суперник Шахтаря в ЛЄ загрожує вильотом: космічні прибутки, дика серія – вони прибивали Динамо і Ракицького