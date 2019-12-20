Артета прокоментував своє призначення тренером Арсенала – фахівець не обіцяє миттєвого покращення результатів

Новий головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував своє призначення у лондонський клуб.

"Це величезна честь. Арсенал – один з найбільших клубів світу. Нам потрібно поборотися за головні трофеї, що я абсолютно ясно позначив в своїх бесідах з керівниками клубу.

Артета офіційно очолив Арсенал

Ми всі розуміємо, що для досягнення таких цілей потрібно виконати велику роботу, але я впевнений, що ми впораємося з цим. Я – реаліст, тому розумію, що цього не станеться відразу, але в нинішньому складі багато талантів, а академія клубу випускає безліч молодих гравців", – цитує Артету офіційний сайт "канонірів".

Нагадаємо, іспанський фахівець підписав контракт з Арсеналом до літа 2023 року. Наразі лондонська команда посідає 10 місце у турнірній таблиці АПЛ.

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