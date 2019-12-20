Лунін серйозно впав у ціні – вартість українця знизилась удвічі

Відсутність ігрової практики негативно вплинула на вартість Андрія Луніна. Голкіпер збірної України суттєво впав у ціні.

Останні кілька місяців не можна назвати вдалими для голкіпера збірної України Андрія Луніна. 20-річний воротар практично не отримує ігрової практики, внаслідок чого суттєво подешевшав. За свіжими даними Transfermarkt вартість українця знизилася на 3,5 млн євро.

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Ще влітку Лунін коштував 7,5 млн євро, зараз же його вартість знизилася більш ніж удвічі – до 3-х млн. За останні півроку Лунін провів лише один офіційний матч за клуб – днями голкіпер збірної України зіграв за Вальядолід у Кубку Іспанії проти Толоси.

Нагадаємо, не виключений варіант, що Лунін покине Вальядолід вже у січні, адже Реал, який володіє правами на українця, не надто задоволений відсутністю ігрової практики у голкіпера.

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