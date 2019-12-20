Артета офіційно очолив Арсенал

Арсенал офіційно оголосив про призначення Мікеля Артети новим головним тренером.

Мікель Артета став новим наставником Арсенала. Контракт з 37-річним іспанцем розрахований на 3,5 року – до літа 2023-го, інформує офіційний сайт клубу.

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Артета приєднається до "канонірів" у неділю. З 2016 року Мікель працював у тренерському штабі Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. За неофіційною інформацією, "каноніри" заплатять компенсацію в розмірі 2 млн фунтів.

У статусі гравця Артета провів за Арсенал 150 матчів та виграв 2 Кубка Англії.

Нагадаємо, на посаді головного тренера лондонців Артета замінить Фредді Юнгберга, який виконував обов'язки наставника після відставки Унаї Емері.

Після 17-ти турів АПЛ Арсенал посідає 10 місце в АПЛ.

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