Маліновський приймає Мілан, Моурінью проти своїх, історичний фінал Ліверпуля, друге Класіко Зідана: топ-матчі вікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє головні події вікенду. Ліверпуль змушує вийти за межі Європи.

Манчестер Сіті – Лестер

20 грудня, 19:30. Манчестер, Етіхад

Пряма трансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Топ-вивіска 18 туру АПЛ – протистояння другої та третьої команд першості. І Лестер, І Манчестер Сіті вже серйозно відпустили Ліверпуль у чемпіонських перегонах, але опускати руки ще занадто рано. "Лиси" (39 очок) перервали свою феноменальну серію із 8-ми тріумфів поспіль акурат перед вояжем у Манчестер. Підопічні Брендана Роджерса доволі несподівано спіткнулись на одному з головних аутсайдерів сезону – Норвічу. Цікаво, що "канарки" також зупинили феєричний результативний "політ" Джеймі Варді, який трохи раніше повторив неймовірне досягнення ван Ністелроя.

Кубок англійської ліги: Лестер вирвав перемогу в Евертона в серії пенальті, Манчестер Юнайтед розгромив Колчестер

Команда Гвардіоли (35) продовжує шукати свою гру. Попри переконливу перемогу над Арсеналом, "містяни" все ще демонструють старі симптоми хвороби – вразливість оборони та набагато нижчу інтенсивність, ніж минулого сезону. У мідвік чемпіони Англії здолали Оксфорд у чвертьфіналі Кубка англійської ліги, не без фінальних страждань. Олександр Зінченко, повернувшись після травми, видав посередній рівень, що навряд чи дозволить йому витіснити зі складу Менді, принаймні на матч з Лестером.

Агуеро повернувся до тренувань у загальній групі Манчестер Сіті

Чутки про можливу "втечу" Гвардіоли і відхід Мікеля Артети створюють додаткову нервозність в таборі Сіті. Якщо Пеп працюватиме з командою щонайменше до літа, то його перший асистент розпочинає самостійну тренерську діяльність прямо зараз. 37-річний іспанець домовився з кризовим Арсеналом.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Аталанта – Мілан

22 грудня, 13:30. Бергамо, Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія

Пряма трансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Після дивовижного виходу в плей-офф Ліги чемпіонів Аталанта спробує закріпити власні позиції на домашній арені. Несподівана виїзна поразка у Болоньї залишила команду Маліновського на 6-й позиції (28 очок), тож тепер потрібно надолужувати згаяне. Наш хавбек забиває у двох матчах поспіль, а на Ренато Даль’Ара з'явився у стартовому складі команди Гасперіні вперше за місяць. До речі, наставник бергамасків похвалив українця після чергового м'яча, хоча й не залишив поза увагою його індивідуальні помилки. Один з лідерів Аталанти Йосіп Ілічіч ризикує пропустити ще один поєдинок через травму, що знову відчиняє перед Русланом двері до основи. "Папу" Гомес і Дуван Сапата – також під питанням.

Мілан продовжує борсатися в середині турнірної таблиці. "Россонері", які жахливо розпочали сезон", не поступаються чотири матчі поспіль, але нічия з Сассуоло залишила підопічних Піолі на 10-й позиції (21). Шанс обійти Торіно та Наполі історичний гранд успішно втратив. Напередодні гри з Аталантою з'явилась інформація, що Мілан може попрощатись з трьома виконавцями через фінансові проблеми. Криза без кінця-краю.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Тоттенхем – Челсі

22 грудня, 18:30. Лондон, Тоттенгем Хотспур Стедіум

Пряма трансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Жозе Моурінью спробує засмутити клуб, з яким виграв три чемпіонські титули. "Особливий" покидав Челсі з великими скандалом, і це ще більше підвищує градус напруги перед лондонським дербі. Фанати "пенсіонерів", зокрема, пригадують португальцеві 2015 рік, коли той клявся, що ніколи не очолить Тоттенхем. Зараз супертитулований тренер заговорив по-іншому: "Це трапилось до того, як мене звільнили". Що ж, гаряче обіцяє бути не лише на полі – виїзний сектор на новенькій арені "шпор" точно виконає для сеу Жозе декілька "хітів" про любов і зраду.

Тоттенхем після зміни наставника демонструє досить непогану форму в Прем'єр-лізі – чотири перемоги, одна поразка (МЮ). Бернлі та Вулверхемптон були обіграні із загальним рахунком 7:1. Натомість екс-підопічний Моурінью, Френкі Лемпард, переживає першу велику кризу біля керма Челсі. "Аристократи" набрали одне (!) очко в п'яти останніх поєдинках. Кепська серія змушує команду зі Стемфорд Брідж захищати тили, щоб втриматись у топ-4. Тоттенхем, який піднявся на 5-те місце (26 очок) перебуває на відстані однієї перемоги.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Реал – Атлетік

22 грудня, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Пряма трансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Зідан та Ко проведуть друге "Класіко" за п'ять днів. Після вояжу до Барселони "бланкос" зустрінуться зі ще однією командою, яка ніколи не покидала елітний дивізіон – Атлетіком з Більбао. Матч на Камп Ноу остаточно підтвердив, що Реал повернувся. Мадрид знову вважається претендентом на усі можливі трофеї, попри підсумкові нулі у Каталонії. "Королі" виглядали сильніше та справедливо можуть скаржитись на суперечливе суддівство Ернандеса Ернандеса, який не призначив щонайменше один очевидний пенальті у ворота тер Штегена.

Світовий скандал, капітуляція Мессі та монументальний розгром, або Як Зідан роздягав Барсу: іспанські ЗМІ – про Класіко

Втім, Реал досі перебуває на другій сходинці, поступаючись "блаугранас" за додатковими показниками. У бох команд – по 36 очок. Розслаблятись не можна, тим паче, Севілья наступає на п'яти (31). Атлетік складно назвати непрохідним бар'єром, навіть якщо доведеться грати без Рамоса. Капітан ризикує пропустити важливу зустріч через пошкодження. Баски не перемагають два матчі поспіль. Поразка від Бетіса та нічия з Ейбаром опустили "левів" на 7-ме місце.

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Ліверпуль – Фламенго

22 грудня, 19:30. Доха, стадіон Халіфа

Пряма трансляція на каналі UA: Перший, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Мерсисайдці змушують нас зробити виняток і покинути межі континенту. Чинний переможець Ліги чемпіонів відстоюватиме честь Європи у фіналі клубного ЧС. Суперник неперевершеної команди Клоппа – найкращий колектив Південної Америки Фламенго. "Ми не вважаємо себе фаворитами, адже це наша дебютна участь в такому турнірі. Ліверпуль – один з претендентів на титул". Слова німецького фахівця підтвердились у півфіналі, коли "червоні" вистраждали перемогу над Монтерреєм лише у компенсований час. Можливо, підопічні Клоппа почуватимуться більш впевнено з ван Дейком, який не грав з мексиканцями через хворобу. Другий найкращий футболіст планети вже видужав і готовий до боротьби за історичний трофей.

Фламенго на шляху до фіналу здолав аравійський Аль-Хіляль. Головна зброя "мушкетерів" Габріль Барбоса цього разу "мовчав", але пообіцяв зробити все можливе, щоб чемпіони Бразилії довершили блискучий сезон третім великим титулом. Нагадаємо, що путівку в Катар бразильці завоювали в кінці листопада, оформивши фантастичний камбек у фіналі Кубка Лібертадорес проти Рівер Плейт. Автором маленького дива став якраз Габігол, від якого тепер очікують ще онієї сенсації.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Скандальний фінал Бразілейрао: "динамівець" відправляє "дніпрянина" в пекло, знищений стадіон і чемпіонська провокація