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Неймар подешевшав уперше в кар'єрі

14:26 1990 Читать на русском
Неймар подешевшав уперше в кар'єрі
Неймар / ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар отримав не надто приємні новини. Вперше за час професіональної кар'єри його трансферна вартість знизилася.

Портал Transfermarkt оновив ціни на гравців з французької Ліги 1. Вартість форварда ПСЖ Неймара знизилася на 20 млн і тепер складає 160 млн євро. 27-річний бразилець подешевшав уперше в кар'єрі.

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Неймар продовжує посідати друге місце у списку найдорожчих гравців чемпіонату Франції. Лідирує Кіліан Мбаппе (200 млн), а чільну трійку замкнули Марко Верратті та Мауро Ікарді (по 75 млн євро).

В сезоні 2019/10 Неймар провів 11 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів та віддав 5 асистів. Нагадаємо, трансфер бразильця все ще залишається найдорожчим в історії футболу – влітку 2017-го нападник перейшов із Барселони в ПСЖ за 222 млн євро.

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Теги
Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Бразилія Бразилія
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