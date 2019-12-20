Зозуля звернувся до українців після нацистського скандалу в Іспанії

Український легіонер іспанського кубу Альбасете Роман Зозуля подякував всім за підтримку у нелегкий для нього час.

Форвард іспанського Альбасете Роман Зозуля на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook висловив подяку всьому українському народу за підтримку під час так званого "нацистського скандалу", який був штучно вигаданий групою прихильників Райо Вальєкано.

"Браття українці! Хочу висловити вам величезну подяку! Ви не уявляєте, як мені було тепло від вашої підтримки. Після останнього матчу, в якому ми грали проти Райо Вальєкано, я отримав стільки шаленої підтримки! Друзі, я пишаюсь, що народився на українській землі. Я гордий бути українцем!

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І те, що я допомагаю тим, хто потребує допомоги – це мій обов‘язок. Обов‘язок українця! І я не буду стояти осторонь, коли на нашу землю заходить ворог та агресор! Я піклувався і піклуватимусь про те, аби весь світ знав, що ми – сильні та незалежні. Що наші люди завжди готові стати на захист держави та побратимів!

Хочу подякувати всім, хто підтримав мене: Президенту країни, фанатам, військовим, міністрам, консулам, спортсменам, журналістам, кожному українцю! Ми – українці – сильні, незламні! Всі ми – одна команда! Дякую!" – написав Зозуля у Facebook.

Нагадаємо, фанати Райо Вальєкано протягом першого тайму матчу проти Альбасете ображали українського форварда. Після перерви гравці Альбасете відмовилися виходити на поле, їхнє рішення підтримав головний арбітр матчу та гравці Райо Вальєкано.

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