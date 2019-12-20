Динамо зробило офіційну заяву щодо допінг-скандалу з Бєсєдіним

Київський клуб не поспішає робити висновки щодо звинувачень навколо свого гравця і просить зачекати до закінчення усіх необхідних процедур.

Офіційний сайт київського Динамо відреагував на поширену у ЗМІ інформацію щодо проваленої допінг-проби форвардом команди Артемом Бєсєдіним. Зокрема на своїй сторінці вони опублікували наступне звернення.

Бєсєдін не пройшов допінг-тест після матчу Мальме – Динамо, – ТаТоТаке

"19 грудня 2019 року ФК Динамо Київ був офіційно проінформований про можливе порушення Артемом Бєсєдіним антидопінгових правил УЄФА. Зараз усі нюанси й обставини з'ясовуються. Тому, а також дотримуючись вимог щодо конфіденційності, ФК Динамо Київ не може надати футбольній громадськості детальнішу інформацію до закінчення відповідних процедур", – повідомив офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ з’явилась інформація щодо того, що форвард Динамо Артем Бєсєдін не пройшов допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти шведського Мальме (3:4).

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