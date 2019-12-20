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Хацкевич після звільнення з Динамо очолив російський клуб

11:25 3737 Читать на русском
Хацкевич після звільнення з Динамо очолив російський клуб
Олександр Хацкевич / офіційний сайт Ротора

Колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич очолив російський Ротор, а одним із його помічників стане Максим Шацьких.

Олександр Хацкевич призначений головним тренером волгоградського Ротора, інформує офіційний сайт клубу.

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Зазначається, що білоруський фахівець розпочне роботу в клубі ФНЛ (другий за силою дивізіон Росії) 12 січня на зборах у Туреччині. Цікаво, що одним із помічників Хацкевича стане інший екс-динамівець Максим Шацьких. Додамо, що Ротор очолює турнірну таблицю ФНЛ, маючи в активі 52 очки. Найближчий переслідувач – Торпедо – відстає на 1 пункт.

До слова, останнім клубом Хацкевича було київське Динамо, з якого наставник був звільнений в серпні 2019 року.

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