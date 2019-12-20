Шахтар отримав неймовірну суму від УЄФА за сезон 2018/19, Динамо – майже у 9 разів менше

УЄФА опублікував суми, які отримали учасники Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

Клуби, які брали участь в груповому етапі Ліги чемпіонів-2018/19 і в плей-офф, а також учасники матчу за Суперкубок УЄФА, отримали понад 1,976 млрд євро, повідомляє офіційний сайт асоціації.

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Таким чином, Шахтар отримав 46,6 млн євро за минулий сезон в Лізі чемпіонів, Динамо ж отримало всього 5 млн євро. Додамо, що у поточному сезоні "гірники" вже заробили 44,2 млн євро.

До слова, найбільше у сезоні 2018/19 заробила Барселона – 117,7 млн євро. На другому місці опинився переможець Ліги чемпіонів – Ліверпуль (111,09 млн євро), а замикає трійцю фіналіст турніру – Тоттенхем (101,6 млн євро).

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