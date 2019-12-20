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Представники України в Сегунді суттєво подешевшали

21:25 223 Читать на русском
Представники України в Сегунді суттєво подешевшали
Василь Кравець / Фото з відкритих джерел

Українські легіонери в Іспанії продовжують втрачати у ціні.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оновив ціни на гравців Сегунди – другого за силою дивізіону Іспанії. Так, 22-річний український захисник Леганеса Василь Кравець нині коштує 2 млн євро. Українець подешевшав на цілий мільйон – на початку сезону Transfermarkt оцінював його у 3 млн євро.

Трохи подешевшав і захисник Луго Орест Лебеденко – наш легіонер вартує тепер півмільйона євро, хоча ще донедавна оцінювався на 100 тисяч євро дорожче.

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Втратив у ціні і фігурант недавнього гучного нацистського скандалу – 30-річний форвард Альбасете Роман Зозуля. Його вартість також зменшилась на 100 тисяч євро – українець на початку сезону коштував 1 млн євро.

Нагадаємо, ще один "український іспанець" – голкіпер збірної України та Вальядоліда Андрій Лунін, через катастрофічну відсутність ігрової практики, подешевшав більш ніж у два рази.

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